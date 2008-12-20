Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Банинг 33
Пайо 48
2:1
Матч завершен
Ле Ман
Ле Ман
Лама 55
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
20 дек. 2008, 21:00 МСК
20.12.2008, 21:00 МСК
суббота
Стефан Ланнуа
Стефан Ланнуа
Главный Судья
Составы
Гренобль
мин
0
Робен
Мартиаль Робен
90
0
Морейра
Даниэль Морейра
90
0
Жеммали
Давид Жеммали
90
0
Реграги
Валид Реграги
90
0
Банинг
Альберт Банинг
33'
33'
90
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Пайо
Санди Пайо
48'
48'
82
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Фегули
Софиан Фегули
65
0
Батльес
Лоран Батльес
90
0
Бойя
Пьер Бойя
47
Запасные
0
Каттье
Пол Каттье
0
Флашез
Максанс Флашез
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Димитриевич
Милош Димитриевич
0
Раве
Йорик Раве
0
Акрур
Нассим Акрур
Ле Ман
мин
0
Пеле
Йоанн Пеле
90
0
Сердан
Грегори Сердан
90
0
Лувьон
Сирияк Лувьон
90
0
Камара
Ибрахима Камара
90
0
Лама
Ролан Лама
55'
55'
90
0
Кутадье
Матье Кутадье
90
0
Доссеви
Матье Доссеви
90
0
Жервиньо
Жервиньо
90
0
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
90
Запасные
0
Рош
Родольф Рош
0
Бааль
Людовик Бааль
0
Диэйе
Абдурахман Диэйе
0
Хельстад
Торстен Хельстад