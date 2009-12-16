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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Ле Ман
Ле Ман
Хельстад 7
1:0
Матч завершен
Гренобль
Гренобль
Лига 1, 11 тур
Лига 1,
11 тур
Франция
16 дек. 2009, 21:00 МСК
16.12.2009, 21:00 МСК
среда
Филипп Кальт
Филипп Кальт
Главный Судья
Составы
Ле Ман
мин
0
Хельстад
Торстен Хельстад
7'
7'
87
0
Овоно
Дидье Овоно
90
0
Сердан
Грегори Сердан
90
0
Корчиа
Себастьен Корчиа
83
0
Паулу
Жоау Паулу
90
0
Камара
Ибрахима Камара
90
0
Лама
Ролан Лама
74
0
Томас
Фредерик Томас
90
0
Гулон
Гарольд Гулон
90
0
Доссеви
Матье Доссеви
90
0
Ле Таллек
Энтони Ле Таллек
90
Запасные
0
Макаридзе
Георгий Макаридзе
0
Жедер
Антонио Жедер
0
Бааль
Людовик Бааль
0
Кейта
Алфоссени Кейта
0
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
0
Лорьо
Гийом Лорьо
0
Сиссе
Фуссейни Сиссе
Гренобль
мин
0
Ле Кром
Ронан Ле Кром
90
0
Дьез
Николя Дьез
90
0
Пайо
Санди Пайо
90
0
Соже
Давид Соже
90
0
Кальве
Жан Кальве
90
0
Мацуи
Дайсуке Мацуи
64
0
Ромао
Алексис Ромао
90
0
Батльес
Лоран Батльес
80
0
Жуан
Джимми Жуан
90
0
Любоя
Даниэль Любоя
71
0
Акрур
Нассим Акрур
90
Запасные
0
Вивиани
Жоди Вивиани
0
Робен
Мартиаль Робен
0
Витакич
Миливое Витакич
0
Куртуа
Лоран Куртуа
0
Маке
Лоран Маке
0
Раве
Йорик Раве
0
Бойя
Пьер Бойя