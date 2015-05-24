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Стивен Джеррард
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Сток Сити
6 : 1
Ливерпуль
70'
70'
70'
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
70'
минуты: 1' - 90'
Сток Сити
6
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:30
Ливерпуль
1 : 3
Кристал Пэлас
16.05.2015
16 мая 2015
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
1
Кристал Пэлас
3
минуты: 1' - 90'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
Челси
1 : 1
Ливерпуль
44'
44'
44'
10.05.2015
10 мая 2015
вс
18:00
44'
минуты: 1' - 79'
Челси
1
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 79'
2.05.2015
2 мая 2015
сб
17:00
Ливерпуль
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
87'
17'
87'
17'
87'
17'
2.05.2015
2 мая 2015
сб
17:00
87'
минуты: 1' - 89'
Ливерпуль
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
минуты: 1' - 89'
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ливерпуль
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Вест Бромвич
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:30
Ливерпуль
1 : 2
Манчестер Юнайтед
47'
47'
47'
22.03.2015
22 марта 2015
вс
16:30
минуты: 46' - 90'
Ливерпуль
1
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 46' - 90'
16.03.2015
16 марта 2015
пн
23:00
Суонси
0 : 1
Ливерпуль
16.03.2015
16 марта 2015
пн
23:00
минуты: 63' - 90'
Суонси
0
Ливерпуль
1
минуты: 63' - 90'
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
23:00
Ливерпуль
3 : 2
Тоттенхэм
53'
60'
53'
60'
53'
60'
10.02.2015
10 февр. 2015
вт
23:00
53'
минуты: 1' - 66'
Ливерпуль
3
Тоттенхэм
2
минуты: 1' - 66'
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
20:30
Эвертон
0 : 0
Ливерпуль
7.02.2015
7 февр. 2015
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Эвертон
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
15:45
Сандерленд
0 : 1
Ливерпуль
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
15:45
минуты: 1' - 46'
Сандерленд
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 46'
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
Ливерпуль
2 : 2
Лестер Сити
17', 40'
90'
17', 40'
17', 40'
90'
17', 40'
90'
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
17', 40'
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 90'
29.12.2014
29 дек. 2014
пн
23:00
Ливерпуль
4 : 1
Суонси
29.12.2014
29 дек. 2014
пн
23:00
был в запасе
Ливерпуль
4
Суонси
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Бернли
0
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
Ливерпуль
2 : 2
Арсенал
21.12.2014
21 дек. 2014
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
2
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
16:30
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Ливерпуль
84'
84'
84'
14.12.2014
14 дек. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Манчестер Юнайтед
3
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90'
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
Ливерпуль
0 : 0
Сандерленд
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
минуты: 67' - 90'
Ливерпуль
0
Сандерленд
0
минуты: 67' - 90'
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
22:45
Лестер Сити
1 : 3
Ливерпуль
54'
65'
54'
65'
54'
65'
2.12.2014
2 дек. 2014
вт
22:45
54'
минуты: 1' - 90'
Лестер Сити
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90'
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
Ливерпуль
1 : 0
Сток Сити
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Ливерпуль
1
Сток Сити
0
минуты: 75' - 90'
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Ливерпуль
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
3
Ливерпуль
1
минуты: 1' - 90'
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
15:45
Ливерпуль
1 : 2
Челси
8.11.2014
8 нояб. 2014
сб
15:45
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
1
Челси
2
минуты: 1' - 90'
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