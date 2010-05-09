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Джей-Ллойд Самуэль
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Тринидад и Тобаго
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
9.05.2010
9 мая 2010
вс
18:00
Болтон
2 : 1
Бирмингем Сити
9.05.2010
9 мая 2010
вс
18:00
был в запасе
Болтон
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
1.05.2010
1 мая 2010
сб
17:00
Тоттенхэм
1 : 0
Болтон
1.05.2010
1 мая 2010
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
1
Болтон
0
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
Болтон
2 : 2
Портсмут
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Болтон
2
Портсмут
2
был в запасе
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
Сток Сити
1 : 2
Болтон
17.04.2010
17 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Сток Сити
1
Болтон
2
был в запасе
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
22:00
Челси
1 : 0
Болтон
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
22:00
был в запасе
Челси
1
Болтон
0
был в запасе
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
17:00
Болтон
0 : 1
Астон Вилла
3.04.2010
3 апр. 2010
сб
17:00
был в запасе
Болтон
0
Астон Вилла
1
был в запасе
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
Болтон
0 : 4
Манчестер Юнайтед
27.03.2010
27 марта 2010
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Болтон
0
Манчестер Юнайтед
4
минуты: 1' - 90'
9.03.2010
9 марта 2010
вт
22:45
Сандерленд
4 : 0
Болтон
9.03.2010
9 марта 2010
вт
22:45
был в запасе
Сандерленд
4
Болтон
0
был в запасе
17.02.2010
17 февр. 2010
ср
22:45
Уиган Атлетик
0 : 0
Болтон
17.02.2010
17 февр. 2010
ср
22:45
был в запасе
Уиган Атлетик
0
Болтон
0
был в запасе
9.02.2010
9 февр. 2010
вт
22:45
Манчестер Сити
2 : 0
Болтон
9.02.2010
9 февр. 2010
вт
22:45
был в запасе
Манчестер Сити
2
Болтон
0
был в запасе
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
18:00
Болтон
0 : 0
Фулхэм
6.02.2010
6 февр. 2010
сб
18:00
был в запасе
Болтон
0
Фулхэм
0
был в запасе
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
Болтон
1 : 0
Бернли
26.01.2010
26 янв. 2010
вт
23:00
был в запасе
Болтон
1
Бернли
0
был в запасе
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
22:45
Арсенал
4 : 2
Болтон
20.01.2010
20 янв. 2010
ср
22:45
был в запасе
Арсенал
4
Болтон
2
был в запасе
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
17:00
Бернли
1 : 1
Болтон
26.12.2009
26 дек. 2009
сб
17:00
был в запасе
Бернли
1
Болтон
1
был в запасе
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
Болтон
3 : 1
Вест Хэм
15.12.2009
15 дек. 2009
вт
23:00
был в запасе
Болтон
3
Вест Хэм
1
был в запасе
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
Болтон
3 : 3
Манчестер Сити
12.12.2009
12 дек. 2009
сб
18:00
был в запасе
Болтон
3
Манчестер Сити
3
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
18:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Болтон
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 71'
Вулверхэмптон
2
Болтон
1
минуты: 1' - 71'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
Фулхэм
1 : 1
Болтон
72'
72'
72'
28.11.2009
28 нояб. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Фулхэм
1
Болтон
1
минуты: 1' - 90'
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
16:30
Болтон
0 : 2
Блэкберн
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Болтон
0
Блэкберн
2
минуты: 1' - 90'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
Болтон
0 : 4
Челси
45'
45'
45'
31.10.2009
31 окт. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Болтон
0
Челси
4
минуты: 1' - 90'
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