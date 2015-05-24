Стивен Рид
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
Астон Вилла
0 : 1
Бернли
24.05.2015 24 мая 2015 вс 17:00
минуты: 87' - 90'
Астон Вилла
0
Бернли
1
минуты: 87' - 90'
2.05.2015 2 мая 2015 сб 17:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
2.05.2015 2 мая 2015 сб 17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 15:30
Бернли
0 : 0
Тоттенхэм
5.04.2015 5 апр. 2015 вс 15:30
был в запасе
Бернли
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
Саутгемптон
2 : 0
Бернли
21.03.2015 21 марта 2015 сб 18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Бернли
0
был в запасе
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
Бернли
1 : 0
Манчестер Сити
14.03.2015 14 марта 2015 сб 20:30
минуты: 90' - 90'
Бернли
1
Манчестер Сити
0
минуты: 90' - 90'
4.03.2015 4 марта 2015 ср 23:00
Ливерпуль
2 : 0
Бернли
4.03.2015 4 марта 2015 ср 23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Бернли
0
был в запасе
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
Бернли
0 : 1
Суонси
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 18:00
был в запасе
Бернли
0
Суонси
1
был в запасе
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
Челси
1 : 1
Бернли
21.02.2015 21 февр. 2015 сб 18:00
был в запасе
Челси
1
Бернли
1
был в запасе
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
11.02.2015 11 февр. 2015 ср 22:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
был в запасе
8.02.2015 8 февр. 2015 вс 15:00
Бернли
2 : 2
Вест Бромвич
8.02.2015 8 февр. 2015 вс 15:00
был в запасе
Бернли
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
Сандерленд
2 : 0
Бернли
31.01.2015 31 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Сандерленд
2
Бернли
0
был в запасе
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
Бернли
2 : 3
Кристал Пэлас
17.01.2015 17 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Бернли
2
Кристал Пэлас
3
был в запасе
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
Бернли
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.01.2015 10 янв. 2015 сб 18:00
был в запасе
Бернли
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
1.01.2015 1 янв. 2015 чт 18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 3
Бернли
1.01.2015 1 янв. 2015 чт 18:00
минуты: 37' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
3
Бернли
3
минуты: 37' - 90'
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014 26 дек. 2014 пт 18:00
был в запасе
Бернли
0
Ливерпуль
1
был в запасе
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бернли
20.12.2014 20 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Бернли
1
был в запасе
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Бернли
6.12.2014 6 дек. 2014 сб 18:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
2
Бернли
0
был в запасе
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
Сток Сити
1 : 2
Бернли
22.11.2014 22 нояб. 2014 сб 18:00
минуты: 86' - 90'
Сток Сити
1
Бернли
2
минуты: 86' - 90'
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бернли
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 18:00
минуты: 1' - 46'
Вест Бромвич
4
Бернли
0
минуты: 1' - 46'
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
Бернли
0 : 0
Сандерленд
20.09.2014 20 сент. 2014 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Бернли
0
Сандерленд
0
минуты: 90' - 90'
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