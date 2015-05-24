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Стивен Рид
№18
Защитник
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Команда
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
Астон Вилла
0 : 1
Бернли
24.05.2015
24 мая 2015
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Астон Вилла
0
Бернли
1
минуты: 87' - 90'
2.05.2015
2 мая 2015
сб
17:00
Вест Хэм
1 : 0
Бернли
2.05.2015
2 мая 2015
сб
17:00
был в запасе
Вест Хэм
1
Бернли
0
был в запасе
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
15:30
Бернли
0 : 0
Тоттенхэм
5.04.2015
5 апр. 2015
вс
15:30
был в запасе
Бернли
0
Тоттенхэм
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Бернли
21.03.2015
21 марта 2015
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Бернли
0
был в запасе
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
Бернли
1 : 0
Манчестер Сити
14.03.2015
14 марта 2015
сб
20:30
минуты: 90' - 90'
Бернли
1
Манчестер Сити
0
минуты: 90' - 90'
4.03.2015
4 марта 2015
ср
23:00
Ливерпуль
2 : 0
Бернли
4.03.2015
4 марта 2015
ср
23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Бернли
0
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
Бернли
0 : 1
Суонси
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Бернли
0
Суонси
1
был в запасе
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
Челси
1 : 1
Бернли
21.02.2015
21 февр. 2015
сб
18:00
был в запасе
Челси
1
Бернли
1
был в запасе
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Бернли
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
был в запасе
Манчестер Юнайтед
3
Бернли
1
был в запасе
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
15:00
Бернли
2 : 2
Вест Бромвич
8.02.2015
8 февр. 2015
вс
15:00
был в запасе
Бернли
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
Сандерленд
2 : 0
Бернли
31.01.2015
31 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Сандерленд
2
Бернли
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
Бернли
2 : 3
Кристал Пэлас
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Бернли
2
Кристал Пэлас
3
был в запасе
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
Бернли
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
10.01.2015
10 янв. 2015
сб
18:00
был в запасе
Бернли
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
Ньюкасл Юнайтед
3 : 3
Бернли
1.01.2015
1 янв. 2015
чт
18:00
минуты: 37' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
3
Бернли
3
минуты: 37' - 90'
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Бернли
0 : 1
Ливерпуль
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
был в запасе
Бернли
0
Ливерпуль
1
был в запасе
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бернли
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Бернли
1
был в запасе
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
Бернли
6.12.2014
6 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
2
Бернли
0
был в запасе
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
Сток Сити
1 : 2
Бернли
22.11.2014
22 нояб. 2014
сб
18:00
минуты: 86' - 90'
Сток Сити
1
Бернли
2
минуты: 86' - 90'
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
Вест Бромвич
4 : 0
Бернли
28.09.2014
28 сент. 2014
вс
18:00
минуты: 1' - 46'
Вест Бромвич
4
Бернли
0
минуты: 1' - 46'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
Бернли
0 : 0
Сандерленд
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Бернли
0
Сандерленд
0
минуты: 90' - 90'
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