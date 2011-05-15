Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Стюарт Парнаби
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Хартлпул Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Бирмингем Сити
0 : 2
Фулхэм
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 56'
Бирмингем Сити
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 56'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Бирмингем Сити
7.05.2011
7 мая 2011
сб
17:00
был в запасе
Ньюкасл Юнайтед
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
1.05.2011
1 мая 2011
вс
14:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Вулверхэмптон
1.05.2011
1 мая 2011
вс
14:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
Ливерпуль
5 : 0
Бирмингем Сити
23.04.2011
23 апр. 2011
сб
17:00
был в запасе
Ливерпуль
5
Бирмингем Сити
0
был в запасе
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
Челси
3 : 1
Бирмингем Сити
50'
50'
50'
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 80'
Челси
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 80'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
Бирмингем Сити
2 : 0
Сандерленд
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90'
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
17:00
Блэкберн
1 : 1
Бирмингем Сити
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Блэкберн
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90'
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Болтон
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Бирмингем Сити
2
Болтон
1
минуты: 1' - 90'
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Бирмингем Сити
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
был в запасе
Уиган Атлетик
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
9.03.2011
9 марта 2011
ср
23:00
Эвертон
1 : 1
Бирмингем Сити
9.03.2011
9 марта 2011
ср
23:00
был в запасе
Эвертон
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе
5.03.2011
5 марта 2011
сб
15:45
Бирмингем Сити
1 : 3
Вест Бромвич
5.03.2011
5 марта 2011
сб
15:45
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Вест Бромвич
3
был в запасе
4.01.2011
4 янв. 2011
вт
23:00
Блэкпул
1 : 2
Бирмингем Сити
4.01.2011
4 янв. 2011
вт
23:00
был в запасе
Блэкпул
1
Бирмингем Сити
2
был в запасе
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 0
Бирмингем Сити
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
16:30
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Бирмингем Сити
0
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
Фулхэм
1 : 1
Бирмингем Сити
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Фулхэм
1
Бирмингем Сити
1
был в запасе
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
Манчестер Сити
0 : 0
Бирмингем Сити
13.11.2010
13 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
0
Бирмингем Сити
0
был в запасе
9.11.2010
9 нояб. 2010
вт
22:45
Сток Сити
3 : 2
Бирмингем Сити
9.11.2010
9 нояб. 2010
вт
22:45
был в запасе
Сток Сити
3
Бирмингем Сити
2
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
18:00
Бирмингем Сити
2 : 2
Вест Хэм
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
18:00
был в запасе
Бирмингем Сити
2
Вест Хэм
2
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
15:00
Астон Вилла
0 : 0
Бирмингем Сити
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
15:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Бирмингем Сити
0
был в запасе
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
Сандерленд
2 : 2
Бирмингем Сити
14.08.2010
14 авг. 2010
сб
17:00
был в запасе
Сандерленд
2
Бирмингем Сити
2
был в запасе