Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Кларенс Зеедорф
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
Милан
2 : 1
Новара
13.05.2012
13 мая 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Милан
2
Новара
1
минуты: 1' - 90'
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Милан
1 : 1
Болонья
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 56'
Милан
1
Болонья
1
минуты: 1' - 56'
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:45
Кьево
0 : 1
Милан
10.04.2012
10 апр. 2012
вт
21:45
минуты: 1' - 87'
Кьево
0
Милан
1
минуты: 1' - 87'
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
Милан
2 : 1
Рома
24.03.2012
24 марта 2012
сб
20:00
был в запасе
Милан
2
Рома
1
был в запасе
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
Удинезе
1 : 2
Милан
11.02.2012
11 февр. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Удинезе
1
Милан
2
минуты: 1' - 90'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
Милан
0 : 0
Наполи
38'
38'
38'
5.02.2012
5 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 75'
Милан
0
Наполи
0
минуты: 1' - 75'
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
Лацио
2 : 0
Милан
1.02.2012
1 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 70' - 90'
Лацио
2
Милан
0
минуты: 70' - 90'
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
22:45
Милан
3 : 0
Кальяри
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
22:45
минуты: 1' - 71'
Милан
3
Кальяри
0
минуты: 1' - 71'
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Новара
0 : 3
Милан
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Новара
0
Милан
3
был в запасе
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:45
Милан
0 : 1
Интер
15.01.2012
15 янв. 2012
вс
22:45
минуты: 83' - 90'
Милан
0
Интер
1
минуты: 83' - 90'
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
Кальяри
0 : 2
Милан
20.12.2011
20 дек. 2011
вт
22:45
был в запасе
Кальяри
0
Милан
2
был в запасе
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:45
Милан
2 : 0
Сиена
52'
52'
52'
17.12.2011
17 дек. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 55'
Милан
2
Сиена
0
минуты: 1' - 55'
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Милан
16'
16'
16'
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:00
16'
минуты: 1' - 68'
Болонья
2
Милан
2
минуты: 1' - 68'
2.12.2011
2 дек. 2011
пт
22:45
Дженоа
0 : 2
Милан
2.12.2011
2 дек. 2011
пт
22:45
минуты: 69' - 90'
Дженоа
0
Милан
2
минуты: 69' - 90'
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:45
Милан
4 : 0
Кьево
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
22:45
был в запасе
Милан
4
Кьево
0
был в запасе
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
Фиорентина
0 : 0
Милан
19.11.2011
19 нояб. 2011
сб
22:45
минуты: 1' - 71'
Фиорентина
0
Милан
0
минуты: 1' - 71'
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
Милан
4 : 0
Катания
6.11.2011
6 нояб. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 79'
Милан
4
Катания
0
минуты: 1' - 79'
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
21:45
Ювентус
2 : 0
Милан
2.10.2011
2 окт. 2011
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Милан
0
минуты: 1' - 90'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
Милан
1 : 0
Чезена
4'
63'
4'
63'
4'
63'
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
21:45
4'
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Чезена
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
Милан
1 : 1
Удинезе
21.09.2011
21 сент. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 90'
Показать все игры