Марк ван Боммел
№6
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
ПСВ
3 : 0
Наполи
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
минуты: 1' - 90'
ПСВ
3
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Днепр
2 : 0
ПСВ
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Днепр
2
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'