Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Марк ван Боммел
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
италия. серия а
лига чемпионов
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
германия. бундеслига
германия. кубок
Сезон:
2012/2013
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
ПСВ
3 : 0
Наполи
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
ПСВ
3
Наполи
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Днепр
2 : 0
ПСВ
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Днепр
2
ПСВ
0
минуты: 1' - 90'