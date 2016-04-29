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Оливье Сорен
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
ПСЖ
4 : 0
Ренн
29.04.2016
29 апр. 2016
пт
21:30
был в запасе
ПСЖ
4
Ренн
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
22:00
Ренн
1 : 1
Монако
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
22:00
был в запасе
Ренн
1
Монако
1
был в запасе
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:00
Ренн
0 : 3
Генгам
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Ренн
0
Генгам
3
был в запасе
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:00
Ницца
3 : 0
Ренн
10.04.2016
10 апр. 2016
вс
18:00
был в запасе
Ницца
3
Ренн
0
был в запасе
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
Ренн
3 : 1
Реймс
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Ренн
3
Реймс
1
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 2
Ренн
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
1
Ренн
2
был в запасе
4.02.2016
4 февр. 2016
чт
23:00
Ренн
0 : 1
Сент-Этьен
4.02.2016
4 февр. 2016
чт
23:00
был в запасе
Ренн
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
Бордо
4 : 0
Ренн
31.01.2016
31 янв. 2016
вс
19:00
был в запасе
Бордо
4
Ренн
0
был в запасе
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
Ренн
1 : 0
Газелек
22.01.2016
22 янв. 2016
пт
22:30
был в запасе
Ренн
1
Газелек
0
был в запасе
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
Труа
2 : 4
Ренн
16.01.2016
16 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Труа
2
Ренн
4
был в запасе
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
Ренн
2 : 2
Лорьян
9.01.2016
9 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Ренн
2
Лорьян
2
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
Генгам
0 : 2
Ренн
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:00
был в запасе
Генгам
0
Ренн
2
был в запасе
11.12.2015
11 дек. 2015
пт
22:30
Ренн
1 : 1
Кан
11.12.2015
11 дек. 2015
пт
22:30
был в запасе
Ренн
1
Кан
1
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 1
Ренн
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Ренн
1
был в запасе
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
23:00
Ренн
0 : 1
Марсель
3.12.2015
3 дек. 2015
чт
23:00
был в запасе
Ренн
0
Марсель
1
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:00
Ренн
2 : 2
Бордо
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Ренн
2
Бордо
2
был в запасе
6.11.2015
6 нояб. 2015
пт
22:30
Анжер
0 : 2
Ренн
6.11.2015
6 нояб. 2015
пт
22:30
был в запасе
Анжер
0
Ренн
2
был в запасе
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
Лорьян
1 : 1
Ренн
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
18:00
был в запасе
Лорьян
1
Ренн
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
22:00
Ренн
1 : 4
Ницца
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
22:00
был в запасе
Ренн
1
Ницца
4
был в запасе
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