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Матч-центр
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Юниси Инамото
№20
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
германия. бундеслига
Сезон:
2009/2010
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Лорьян
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ренн
1
Лорьян
0
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
Лион
1 : 1
Ренн
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
23:00
был в запасе
Лион
1
Ренн
1
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Ренн
2 : 1
Ле Ман
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Ренн
2
Ле Ман
1
был в запасе
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
Тулуза
3 : 2
Ренн
8.11.2009
8 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Тулуза
3
Ренн
2
был в запасе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
Ренн
0 : 3
Валансьен
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 54'
Ренн
0
Валансьен
3
минуты: 1' - 54'
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:00
Ренн
3 : 0
Монпелье
24.10.2009
24 окт. 2009
сб
22:00
был в запасе
Ренн
3
Монпелье
0
был в запасе
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Ренн
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
22:00
был в запасе
Лилль
0
Ренн
0
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
Ренн
0 : 1
Осер
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ренн
0
Осер
1
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
Бордо
1 : 0
Ренн
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
22:00
был в запасе
Бордо
1
Ренн
0
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Гренобль
0 : 4
Ренн
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Гренобль
0
Ренн
4
минуты: 1' - 90'
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
Ренн
1 : 0
Сент-Этьен
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Ренн
1
Сент-Этьен
0
минуты: 46' - 90'
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
Ланс
2 : 2
Ренн
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ланс
2
Ренн
2
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
Ницца
1 : 1
Ренн
27'
27'
27'
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'