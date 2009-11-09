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Джованни Эспиноса
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2009/2010
9.11.2009
9 нояб. 2009
пн
23:00
Ливерпуль
2 : 2
Бирмингем Сити
9.11.2009
9 нояб. 2009
пн
23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Бирмингем Сити
2
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
1 : 2
Болтон
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Болтон
2
был в запасе
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
Халл Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
17:00
был в запасе
Халл Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
14:00
Бирмингем Сити
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
14:00
был в запасе
Бирмингем Сити
0
Астон Вилла
1
был в запасе
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бирмингем Сити
29.08.2009
29 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Сток Сити
22.08.2009
22 авг. 2009
сб
17:00
был в запасе
Бирмингем Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе