Джованни Эспиноса
№6
Защитник
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Команда
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
9.11.2009 9 нояб. 2009 пн 23:00
Ливерпуль
2 : 2
Бирмингем Сити
9.11.2009 9 нояб. 2009 пн 23:00
был в запасе
Ливерпуль
2
Бирмингем Сити
2
был в запасе
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
Бирмингем Сити
1 : 2
Болтон
26.09.2009 26 сент. 2009 сб 17:00
был в запасе
Бирмингем Сити
1
Болтон
2
был в запасе
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
Халл Сити
0 : 1
Бирмингем Сити
19.09.2009 19 сент. 2009 сб 17:00
был в запасе
Халл Сити
0
Бирмингем Сити
1
был в запасе
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 14:00
Бирмингем Сити
0 : 1
Астон Вилла
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 14:00
был в запасе
Бирмингем Сити
0
Астон Вилла
1
был в запасе
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бирмингем Сити
29.08.2009 29 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Бирмингем Сити
1
был в запасе
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
Бирмингем Сити
0 : 0
Сток Сити
22.08.2009 22 авг. 2009 сб 17:00
был в запасе
Бирмингем Сити
0
Сток Сити
0
был в запасе