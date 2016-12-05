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Марат Измайлов
№2
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
лига европы плей-офф
Сезон:
2016/2017
2014/2015
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:00
Краснодар
1 : 1
Крылья Советов
5.12.2016
5 дек. 2016
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
18:00
Ахмат
2 : 1
Краснодар
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Ахмат
2
Краснодар
1
минуты: 1' - 46'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
Краснодар
2 : 1
Зенит
90'
85'
90'
85'
90'
85'
27.11.2016
27 нояб. 2016
вс
19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
Краснодар
3 : 0
Урал
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
14:30
был в запасе
Краснодар
3
Урал
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
Анжи
0 : 0
Краснодар
47'
47'
47'
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
0
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1 : 0
Амкар
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Краснодар
16.10.2016
16 окт. 2016
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Арсенал
0
Краснодар
0
минуты: 46' - 90'
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
2.10.2016
2 окт. 2016
вс
19:00
был в запасе
Краснодар
1
Рубин
0
был в запасе
1.08.2016
1 авг. 2016
пн
19:30
Краснодар
3 : 0
Томь
1.08.2016
1 авг. 2016
пн
19:30
минуты: 1' - 31'
Краснодар
3
Томь
0
минуты: 1' - 31'