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Бекхэм воевал с Фергюсоном из-за причесок. Тот заставлял сбривать ирокез на «Уэмбли» и говорил футболистам не подавать на голову Бекхэму
#Дэвид Бекхэм
16 октября 2021, 14:55
Обамеянг пристегнул ремнем безопасности трофей Суперкубка Англии, чтобы точно его не уронить
#Пьер-Эмерик Обамеянг
30 августа 2020, 12:20
Месяц из жизни «Арсенала»: два трофея, победы над Клоппом и Лэмпардом и один трансфер
#Арсенал
29 августа 2020, 23:41
Год назад Брюстер из «Ливерпуля» обещал улучшить характеристику удара в FIFA. Сейчас – смазал пенальти в Суперкубке
#Райан Брюстер
29 августа 2020, 21:29