Казахстан
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Казахстан
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Талгат Байсуфинов
Т. Байсуфинов
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Гол мечты. Казахи жахнули прямо с центра поля, просто разыграв мяч 🔥
#Айбол Абикен
15 ноября 2020, 22:54
Насвай в тюбике, капельницы, договорняки, внук Назарбаева. Как устроен футбол Казахстана изнутри
3
#чемпионат Казахстана
09 июня 2020, 10:15
3
Забить впервые за два года и дико кайфовать от этого. В этом все Сан-Марино
#Сан-Марино
17 ноября 2019, 01:44
Матчи России в Калининграде – скука. Один гол ничего не меняет
#Россия
09 сентября 2019, 23:50
Меркель не попал в сборную России, а теперь удивляет в Казахстане
#Евро-2020 (квалификация)
21 марта 2019, 19:45
# новости спорта
Финал Кубка Казахстана – жара! Удаления, драки, голы на последних минутах
06 октября 2019, 16:54