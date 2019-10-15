Болгария
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Болгария
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Ясен Петров
Я. Петров
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В Болгарии уволили президента футбольного союза из-за расизма на игре с Англией
#Болгария
15 октября 2019, 18:55
# новости спорта
Давыдов расторг контракт с софийским ЦСКА
01 мая 2020, 09:21