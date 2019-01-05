Вири-Шатийон - Анжер: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Вири-Шатийон
Вири-Шатийон
1:0

Вири-Шатийон - Анжер: 05 января 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Анжер
Анжер
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
5 янв. 2019, 15:00 МСК
5.01.2019, 15:00 МСК
суббота
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События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
Вири-Шатийон
1 : 0
Анжер
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
Вири-Шатийон
1
Анжер
0

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