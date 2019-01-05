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Кубок Франции
Вири-Шатийон VS Анжер
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Вири-Шатийон - Анжер: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Вири-Шатийон
Вири-Шатийон
1:0
Вири-Шатийон - Анжер: 05 января 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Анжер
Анжер
Кубок Франции, 1/32 финала
Кубок Франции,
1/32 финала
Франция
5 янв. 2019, 15:00 МСК
5.01.2019, 15:00 МСК
суббота
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Матч окончен 1:0
Прошлые матчи
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
Вири-Шатийон
1 : 0
Анжер
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
15:00
Вири-Шатийон
1
Анжер
0
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