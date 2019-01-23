Вири-Шатийон

Вири-Шатийон
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Страна
Франция
Стадион
Лента
Состав
Результаты
Результаты
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
Вири-Шатийон
0 : 6
Кан
23.01.2019 23 янв. 2019 ср 20:30
1/16 финала
Вири-Шатийон
0
Кан
6
Франция. Кубок , 1/16 финала
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
Вири-Шатийон
1 : 0
Анжер
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:00
1/32 финала
Вири-Шатийон
1
Анжер
0
Франция. Кубок , 1/32 финала
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