Венесуэла - Парагвай: 14 октября 2020 смотреть онлайн

Матч завершен
Венесуэла
0:1

Венесуэла - Парагвай: 14 октября 2020 смотреть онлайн

Матч завершен
Парагвай
Отбор ЧМ. Южная Америка, 2 тур

Отбор ЧМ. Южная Америка,

2 тур
14 окт. 2020, 1:00 МСК
14.10.2020, 1:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 0:1

Прошлые матчи

14.10.2020 14 окт. 2020 ср 1:00
Венесуэла
0 : 1
Парагвай
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 1:00
Венесуэла
0
Парагвай
1

Новости

Чилаверт идет на выборы президента Парагвая. Он не работал в политике, но активно критикует власть и коррупцию
#Хосе Луис Чилаверт
24 декабря 2020, 23:54
Месси впервые спел гимн Аргентины. До этого отказывался и прикрывал рот рукой
#Лионель Месси
29 июня 2019, 00:07
Кошмар Аргентины продолжается. Теперь последнее место и ноль голов с игры
#Кубок Америки
20 июня 2019, 10:13
# Новости матча
Аргентина лишь однажды обыграла Парагвай дома в квалификации за последние 30 лет
13 ноября 2020, 10:48
Бразилия постоянно проигрывала Парагваю по пенальти. Теперь серия прервана
28 июня 2019, 11:50
Известны все пары 1/4 Кубка Америки. Там супервывеска Колумбия – Чили, а Бразилия будет мстить Парагваю
25 июня 2019, 03:48
Месси вызвали в сборную впервые после ЧМ-2018. Матч с Марокко – проблема
07 марта 2019, 20:23