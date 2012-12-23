Тулуза - Сошо: 23 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Тулуза
Тулуза
2:0

Тулуза - Сошо: 23 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Сошо
Монбельяр
Лига 1, 19 тур

Лига 1,

19 тур

Франция
23 дек. 2012, 19:00 МСК
23.12.2012, 19:00 МСК
воскресенье
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Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

12.04.2014 12 апр. 2014 сб 21:00
Сошо
2 : 0
Тулуза
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 21:00
Сошо
2
Тулуза
0
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 22:00
Тулуза
5 : 1
Сошо
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 22:00
Тулуза
5
Сошо
1
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
18.05.2013 18 мая 2013 сб 22:00
Сошо
1
Тулуза
2
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 19:00
Тулуза
2 : 0
Сошо
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 19:00
Тулуза
2
Сошо
0
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 19:00
Тулуза
2 : 0
Сошо
26.02.2012 26 февр. 2012 вс 19:00
Тулуза
2
Сошо
0
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 20:00
Сошо
3 : 0
Тулуза
01.10.2011 01 окт. 2011 сб 20:00
Сошо
3
Тулуза
0
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Тулуза
0 : 1
Сошо
05.03.2011 05 марта 2011 сб 21:00
Тулуза
0
Сошо
1
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 22:00
Сошо
1 : 3
Тулуза
23.10.2010 23 окт. 2010 сб 22:00
Сошо
1
Тулуза
3
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Сошо
1 : 0
Тулуза
06.03.2010 06 марта 2010 сб 21:00
Сошо
1
Тулуза
0
10.12.2009 10 дек. 2009 чт 21:00
Тулуза
2 : 0
Сошо
10.12.2009 10 дек. 2009 чт 21:00
Тулуза
2
Сошо
0
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 19:00
Сошо
1
Тулуза
2
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 20:00
Тулуза
2 : 1
Сошо
20.09.2008 20 сент. 2008 сб 20:00
Тулуза
2
Сошо
1
08.03.2008 08 марта 2008 сб 22:00
Тулуза
1 : 2
Сошо
08.03.2008 08 марта 2008 сб 22:00
Тулуза
1
Сошо
2
07.10.2007 07 окт. 2007 вс 19:00
Сошо
0 : 1
Тулуза
07.10.2007 07 окт. 2007 вс 19:00
Сошо
0
Тулуза
1

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