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Лига 1
Сошо VS Тулуза
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Сошо - Тулуза: 18 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Сошо
Монбельяр
1:2
Сошо - Тулуза: 18 мая 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
18 мая 2013, 22:00 МСК
18.05.2013, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:00
Сошо
2 : 0
Тулуза
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:00
Сошо
2
Тулуза
0
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
22:00
Тулуза
5 : 1
Сошо
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
22:00
Тулуза
5
Сошо
1
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
18.05.2013
18 мая 2013
сб
22:00
Сошо
1
Тулуза
2
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
Тулуза
2 : 0
Сошо
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
Тулуза
2
Сошо
0
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
19:00
Тулуза
2 : 0
Сошо
26.02.2012
26 февр. 2012
вс
19:00
Тулуза
2
Сошо
0
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
20:00
Сошо
3 : 0
Тулуза
01.10.2011
01 окт. 2011
сб
20:00
Сошо
3
Тулуза
0
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Тулуза
0 : 1
Сошо
05.03.2011
05 марта 2011
сб
21:00
Тулуза
0
Сошо
1
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
22:00
Сошо
1 : 3
Тулуза
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
22:00
Сошо
1
Тулуза
3
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Сошо
1 : 0
Тулуза
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Сошо
1
Тулуза
0
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
Тулуза
2 : 0
Сошо
10.12.2009
10 дек. 2009
чт
21:00
Тулуза
2
Сошо
0
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1 : 2
Тулуза
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
19:00
Сошо
1
Тулуза
2
20.09.2008
20 сент. 2008
сб
20:00
Тулуза
2 : 1
Сошо
20.09.2008
20 сент. 2008
сб
20:00
Тулуза
2
Сошо
1
08.03.2008
08 марта 2008
сб
22:00
Тулуза
1 : 2
Сошо
08.03.2008
08 марта 2008
сб
22:00
Тулуза
1
Сошо
2
07.10.2007
07 окт. 2007
вс
19:00
Сошо
0 : 1
Тулуза
07.10.2007
07 окт. 2007
вс
19:00
Сошо
0
Тулуза
1
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