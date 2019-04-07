Тулуза - Нант: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Тулуза
Тулуза
1:0

Тулуза - Нант: 07 апреля 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Нант
Нант
Лига 1, 31 тур

Лига 1,

31 тур

Франция
7 апр. 2019, 16:00 МСК
7.04.2019, 16:00 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
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Предварительный состав

Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-

События

Матч окончен 1:0

Прошлые матчи

01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 17:00
Нант
2
Тулуза
1
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Тулуза
1 : 0
Нант
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Тулуза
1
Нант
0
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Нант
2 : 0
Тулуза
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 20:30
Нант
2
Тулуза
0
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Нант
4 : 0
Тулуза
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 21:00
Нант
4
Тулуза
0
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Тулуза
1 : 1
Нант
17.01.2018 17 янв. 2018 ср 21:00
Тулуза
1
Нант
1
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
Нант
2 : 1
Тулуза
04.11.2017 04 нояб. 2017 сб 22:00
Нант
2
Тулуза
1
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Тулуза
0 : 1
Нант
14.01.2017 14 янв. 2017 сб 22:00
Тулуза
0
Нант
1
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Нант
1 : 1
Тулуза
05.11.2016 05 нояб. 2016 сб 22:00
Нант
1
Тулуза
1
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Тулуза
0 : 0
Нант
06.02.2016 06 февр. 2016 сб 22:00
Тулуза
0
Нант
0
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
Нант
1 : 1
Тулуза
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 22:00
Нант
1
Тулуза
1
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
Тулуза
1 : 1
Нант
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
Тулуза
1
Нант
1
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 21:00
Нант
1 : 2
Тулуза
02.12.2014 02 дек. 2014 вт 21:00
Нант
1
Тулуза
2
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Тулуза
1 : 1
Нант
04.05.2014 04 мая 2014 вс 18:00
Тулуза
1
Нант
1
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:00
Нант
1 : 2
Тулуза
14.12.2013 14 дек. 2013 сб 22:00
Нант
1
Тулуза
2
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Тулуза
1 : 0
Нант
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Тулуза
1
Нант
0
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 23:00
Нант
1 : 1
Тулуза
08.11.2008 08 нояб. 2008 сб 23:00
Нант
1
Тулуза
1

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12 мая 2020, 16:20
«Если вылетим – умрете с клубом». Теперь так президент «Тулузы» мотивирует игроков
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06 января 2020, 12:30
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
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22 августа 2019, 22:30
# Новости матча
В следующем сезоне Лиги 1 сыграют 20 команд, «Тулуза» и «Амьен» вылетели
23 июня 2020, 16:00
Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
09 июня 2020, 18:07