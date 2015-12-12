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Лига 1
Нант VS Тулуза
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Нант - Тулуза: 12 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Нант
Нант
1:1
Нант - Тулуза: 12 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 18 тур
Лига 1,
18 тур
Франция
12 дек. 2015, 22:00 МСК
12.12.2015, 22:00 МСК
суббота
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Нант
мин
1
Лафон
Альбан Лафон
14
Траоре
Шарль Траоре
4
Пальоис
Николас Пальоис
21
Кастеллетто
Жан-Чарльз Кастеллетто
3
Жиротто
Андрей Жиротто
27
Саймон
Мозес Саймон
5
Чиривелья
Педро Чиривелья
19
Туре
Абдулайе Туре
10
Бляс
Людовик Бляс
11
Коко
Маркус Коко
23
Муани
Рандаль Коло Муани
Запасные
30
Петрич
Денис Петрич
-
12
Аппиа
Деннис Аппиа
-
17
Лимбомбе
Энтони Лимбомбе
-
26
Луза
Имран Луза
-
32
Бамба
Кадер Бамба
-
7
Кулибали
Калифа Кулибали
-
28
Эмон
Рено Эмон
-
33
Abdoulaye Sylla
Abdoulaye Sylla
-
34
Quentin Merlin
Quentin Merlin
-
События
Матч окончен 1:1
Прошлые матчи
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2 : 1
Тулуза
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Нант
2
Тулуза
1
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Тулуза
1 : 0
Нант
07.04.2019
07 апр. 2019
вс
16:00
Тулуза
1
Нант
0
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
Нант
2 : 0
Тулуза
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
Нант
2
Тулуза
0
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Нант
4 : 0
Тулуза
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
21:00
Нант
4
Тулуза
0
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Тулуза
1 : 1
Нант
17.01.2018
17 янв. 2018
ср
21:00
Тулуза
1
Нант
1
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
Нант
2 : 1
Тулуза
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
22:00
Нант
2
Тулуза
1
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Тулуза
0 : 1
Нант
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Тулуза
0
Нант
1
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Нант
1 : 1
Тулуза
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
22:00
Нант
1
Тулуза
1
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Нант
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
22:00
Тулуза
0
Нант
0
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Нант
1 : 1
Тулуза
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
22:00
Нант
1
Тулуза
1
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Тулуза
1 : 1
Нант
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Тулуза
1
Нант
1
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
21:00
Нант
1 : 2
Тулуза
02.12.2014
02 дек. 2014
вт
21:00
Нант
1
Тулуза
2
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Тулуза
1 : 1
Нант
04.05.2014
04 мая 2014
вс
18:00
Тулуза
1
Нант
1
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:00
Нант
1 : 2
Тулуза
14.12.2013
14 дек. 2013
сб
22:00
Нант
1
Тулуза
2
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Тулуза
1 : 0
Нант
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Тулуза
1
Нант
0
08.11.2008
08 нояб. 2008
сб
23:00
Нант
1 : 1
Тулуза
08.11.2008
08 нояб. 2008
сб
23:00
Нант
1
Тулуза
1
Новости
«Амьен» бьется за место в Лиге 1. Сообщил о суде через страницу объявлений L'Equipe
#Амьен
12 мая 2020, 16:20
«Если вылетим – умрете с клубом». Теперь так президент «Тулузы» мотивирует игроков
#Тулуза
06 января 2020, 12:30
Самое короткое превью сезона во Франции. На каждый клуб – одно предложение
#Лига 1
22 августа 2019, 22:30
#
Новости матча
В следующем сезоне Лиги 1 сыграют 20 команд, «Тулуза» и «Амьен» вылетели
23 июня 2020, 16:00
Государственный совет Франции отменил вылет «Амьена» и «Тулузы» из Лиги 1
09 июня 2020, 18:07