Торпедо - Енисей: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
-:-

Торпедо - Енисей: 23 октября 2021 смотреть онлайн

Енисей
Красноярск
ФНЛ, 19 тур

ФНЛ,

19 тур

Россия
23 окт. 2021, -:- МСК
23.10.2021, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Енисей
мин
1
Опарин
Михаил Опарин
19
Гарбуз
Константин Гарбуз
2
Кичин
Валерий Кичин
15
Цховребов
Валерий Цховребов
5
Марков
Николай Марков
32
Глушков
Никита Глушков
7
Зотов
Александр Зотов
21
Иванов
Егор Иванов
8
Ломакин
Александр Ломакин
64
Ланин
Олег Ланин
12
Раздорских
Никита Раздорских
Запасные
30
Ребров
Дмитрий Ребров
-
80
Абрамов
Артем Абрамов
-
6
Рукас
Андрюс Рукас
-
25
Елеев
Максим Елеев
-
10
Комков
Михаил Комков
-
17
Песиков
Евгений Песиков
-
33
Сухомлинов
Максим Сухомлинов
-
91
Карпук
Илья Карпук
-
Главный тренер
Александр Алферов

Прошлые матчи

14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021 14 марта 2021 вс 14:00
Торпедо
0
Енисей
1
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Торпедо
2 : 0
Енисей
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 18:00
Торпедо
2
Енисей
0
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 13:00
Енисей
1 : 0
Торпедо
23.10.2013 23 окт. 2013 ср 13:00
Енисей
1
Торпедо
0
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Торпедо
0
Енисей
0
12.03.2013 12 марта 2013 вт 14:00
Енисей
0 : 0
Торпедо
12.03.2013 12 марта 2013 вт 14:00
Енисей
0
Торпедо
0
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 17:00
Торпедо
0
Енисей
0
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Торпедо
1 : 2
Енисей
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Торпедо
1
Енисей
2
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 14:00
Енисей
1 : 1
Торпедо
07.04.2011 07 апр. 2011 чт 14:00
Енисей
1
Торпедо
1