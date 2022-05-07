Торпедо - Велес: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
-:-

Торпедо - Велес: 07 мая 2022 смотреть онлайн

Велес
Москва
ФНЛ, 36 тур

ФНЛ,

36 тур

Россия
7 мая 2022, -:- МСК
7.05.2022, -:- МСК
суббота
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Предварительный состав

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Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Велес
мин
10
Кирсанов
Никита Кирсанов
98
Овчинников
Павел Овчинников
11
Галоян
Артур Галоян
24
Кахидзе
Александр Кахидзе
7
Фищенко
Руслан Фищенко
88
Майга
Мамаду Майга
77
Котов
Павел Котов
22
Родионов
Кирилл Родионов
5
Елисеев
Александр Елисеев
91
Федчук
Артем Федчук
19
Н'Диайе
Лассана Н'Диайе
Запасные
35
Косаревский
Петр Косаревский
-
42
Вакулич
Алексей Вакулич
-
33
Гаракоев
Сейт-Даут Гаракоев
-
20
Малания
Диего Малания
-
47
Джамалутдинов
Тамирлан Джамалутдинов
-
21
Баев
Алексей Баев
-
17
Боковой
Андрей Боковой
-
97
Йосипой
Мариус Йосипой
-
Главный тренер
Дмитрий Безняк

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Торпедо
0 : 1
Велес
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Торпедо
0
Велес
1
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
Велес
0 : 5
Торпедо
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 17:00
Велес
0
Торпедо
5
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:00
Велес
2(5) : 2(6)
Торпедо
21.08.2019 21 авг. 2019 ср 18:00
Велес
2(5)
Торпедо
2(6)
23.07.2017 23 июля 2017 вс 17:00
Велес
0 : 1
Торпедо
23.07.2017 23 июля 2017 вс 17:00
Велес
0
Торпедо
1