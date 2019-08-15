Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Зохи 8
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Локомотив
Пловдив
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 21:30 МСК
15.08.2019, 21:30 МСК
четверг
Составы
Страсбур
мин
5
Коне
Ламин Коне
90
23
Кароль
Лионель Кароль
90
10
Корнье
Бенжамин Корнье
90
13
Митрович
Стефан Митрович
90
1
Селс
Матс Селс
90
3
Н'Дур
Абдалла Н'Дур
90
11
Ленар
Димитри Ленар
90
29
Да Кошта
Нуну Да Кошта
90
18
Сиссоко
Ибраима Сиссоко
90
20
Зохи
Кевин Зохи
8'
8'
90
2
Симакан
Мохамед Симакан
90
Запасные
30
Камара
Бингуру Камара
27
Лала
Кенни Лала
24
Джику
Александер Джику
8
Мартен
Жонас Мартен
26
Томассон
Адриен Томассон
12
Мотиба
Лебо Мотиба
25
Ажорж
Людовик Ажорж
Запасные
1
Пиргов
Димитар Пиргов