Матч завершен
Локомотив
Пловдив
0:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Страсбур
Страсбур
Митрович 11
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 20:30 МСК
8.08.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Страсбур
мин
-
Митрович
Стефан Митрович
11'
11'
90