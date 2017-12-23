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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Аллен 19
Чупо-Мотинг 45
Собхи 90
3:1
Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Рондон 51
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
23 дек. 2017, 18:00 МСК
23.12.2017, 18:00 МСК
суббота
Составы
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
6
Зума
Курт Зума
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
90
5
Виммер
Кевин Виммер
90
42
Эдвардс
Том Эдвардс
90
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
19'
19'
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
25
Крауч
Питер Крауч
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
45'
45'
90
Запасные
33
Грант
Ли Грант
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
90'
14
Афеллай
Ибрагим Афеллай
18
Диуф
Маме-Бирам Диуф
9
Бераино
Саидо Бераино
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
6
Эванс
Джонни Эванс
90
3
Гиббс
Киран Гиббс
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
4
Робсон-Кану
Хол Робсон-Кану
90
11
Брант
Крис Брант
90
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
90
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
51'
51'
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
23
Маколи
Гарет Маколи
25
Доусон
Крейг Доусон
22
Шадли
Насер Шадли
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
19
Родригес
Джей Родригес