Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Родригес 61
1:1
Матч завершен
Сток Сити
Сток-он-Трент
Крауч 77
АПЛ, 3 тур

АПЛ,

3 тур

Англия
27 авг. 2017, 15:30 МСК
27.08.2017, 15:30 МСК
воскресенье
Энтони Тэйлор
Энтони Тэйлор
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
1
Фостер
Бен Фостер
90
2
Ньом
Аллан Ньом
90
25
Доусон
Крейг Доусон
90
26
Хегази
Ахмед Хегази
90
18
Бэрри
Гарет Бэрри
90
11
Брант
Крис Брант
90
7
Моррисон
Джеймс Моррисон
70
8
Ливермор
Джейк Ливермор
90
10
Филлипс
Мэтт Филлипс
74
19
Родригес
Джей Родригес
61'
61'
88
9
Рондон
Хосе Саломон Рондон
90
Запасные
13
Майхилл
Боаз Майхилл
49
Уилсон
Кейн Уилсон
22
Шадли
Насер Шадли
14
МакКлин
Джеймс МакКлин
5
Якоб
Клаудио Якоб
17
Бурк
Оливер Бурк
28
Филд
Сэм Филд
Сток Сити
мин
1
Батлэнд
Джек Батлэнд
90
17
Шоукросс
Райан Шоукросс
90
3
Питерс
Эрик Питерс
90
15
Мартинс-Инди
Бруно Мартинс-Инди
90
6
Зума
Курт Зума
90
20
Кэмерон
Джефф Кэмерон
69
24
Флетчер
Даррен Флетчер
90
4
Аллен
Джо Аллен
90
22
Шакири
Джердан Шакири
90
10
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
11
Хесе
Хесе
62
Запасные
33
Грант
Ли Грант
8
Джонсон
Глен Джонсон
16
Адам
Чарли Адам
32
Собхи
Рамадан Собхи
25
Крауч
Питер Крауч
77'
27
Кркич
Боян Кркич
9
Бераино
Саидо Бераино