Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
4:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
14 янв. 2014, 22:45 МСК
14.01.2014, 22:45 МСК
вторник
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