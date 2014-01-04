Матч завершен
Маклсфилд Таун
Маклсфилд
1:1
прошлый матч 1 : 4
Матч завершен
Шеффилд Уэнсдэй
Шеффилд
Кубок Англии, 3 раунд

Кубок Англии,

3 раунд

Англия
4 янв. 2014, 18:00 МСК
4.01.2014, 18:00 МСК
суббота
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