Маклсфилд Таун

Маклсфилд
Подписаться
Сайт
Страна
Англия
Стадион
Мосс Роуз
Тренер
Джон Аски
Д. Аски
Лента
Состав
Результаты
Результаты
14.01.2014 14 янв. 2014 вт 22:45
Шеффилд Уэнсдэй
4 : 1
Маклсфилд Таун
14.01.2014 14 янв. 2014 вт 22:45
3 раунд
Шеффилд Уэнсдэй
4
Маклсфилд Таун
1
Англия. Кубок , 3 раунд
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 18:00
Маклсфилд Таун
1 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
04.01.2014 04 янв. 2014 сб 18:00
3 раунд
Маклсфилд Таун
1
Шеффилд Уэнсдэй
1
Англия. Кубок , 3 раунд
Подробнее