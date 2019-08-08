Матч завершен
Партизан
Белград
Садик 4
Асано 67
3:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Йени Малатьяспор
Малатья
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 22:00 МСК
8.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Партизан
мин
-
Садик
Умар Садик
4'
4'
90
-
Асано
Такума Асано
67'
67'
90