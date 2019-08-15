Матч завершен
Йени Малатьяспор
Малатья
Яхович 7
1:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 20:00 МСК
15.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Йени Малатьяспор
мин
10
Тьеви
Тьеви
90
7
Торе
Гекхан Торе
90
18
Яхович
Адис Яхович
7'
7'
90
66
Гильерме
Гильерме
90
44
Мина
Артуро Мина
90
25
Чаалани
Гилан Чаалани
90
Запасные
35
Чейлан
Юфук Чейлан
16
Хадебе
Тинэйдж Хадебе
6
Ялчин
Робин Ялчин
21
Фофана
Морике Фофана
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
16
Жделар
Саша Жделар
90
9
Садик
Умар Садик
90
19
Шчекич
Александар Шчекич
90
11
Асано
Такума Асано
90
Запасные
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
5
Вуячич
Игор Вуячич
51
Ожегович
Огнен Ожегович