Матч завершен
Партизан
Белград
Тошич 54
Ожегович 70
3:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Коннас Куэй
Коннас Куэй
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
1 авг. 2019, 22:00 МСК
1.08.2019, 22:00 МСК
четверг
Составы
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
7
Тошич
Зоран Тошич
54'
54'
90
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
90
16
Жделар
Саша Жделар
90
9
Садик
Умар Садик
90
19
Шчекич
Александар Шчекич
90
Запасные
5
Вуячич
Игор Вуячич
51
Ожегович
Огнен Ожегович
70'