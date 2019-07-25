Матч завершен
Коннас Куэй
Коннас Куэй
0:1
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Партизан
Белград
Шчекич 62
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:30 МСК
25.07.2019, 20:30 МСК
четверг
Составы
Партизан
мин
88
Стойкович
Владимир Стойкович
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
16
Жделар
Саша Жделар
90
9
Садик
Умар Садик
90
19
Шчекич
Александар Шчекич
62'
62'
90
Запасные
31
Брежанчич
Райко Брежанчич
5
Вуячич
Игор Вуячич
51
Ожегович
Огнен Ожегович