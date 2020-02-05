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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Ним
Ним
Бенрау 4
Ру 44
2:0
Матч завершен
Дижон
Дижон
Лига 1, 23 тур
Лига 1,
23 тур
Франция
5 февр. 2020, 21:00 МСК
5.02.2020, 21:00 МСК
среда
Составы
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
15
Пакье
Гаэтан Пакье
90
8
До
Люка До
90
18
Валь
Тео Валь
90
22
Бенрау
Яссин Бенрау
4'
4'
90
25
Ру
Нолан Ру
44'
44'
90
Запасные
16
Диас
Люка Диас
19
Буаде
Лука Буаде
17
Дулевич
Харис Дулевич
12
Фомба
Ламин Фомба
27
Данке
Кевен Данке
Дижон
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
21
Шуиар
Мунир Шуиар
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
26
Чафик
Фуад Чафик
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
5
Кулибали
Сену Кулибали
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
15
Бальмон
Флоран Бальмон
14
Мари
Жордан Мари
10
Бензия
Яссин Бензия
19
Кадис
Йхондер Кадис