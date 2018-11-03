Дижон - Ним: 03 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Дижон
Дижон
0:4

Дижон - Ним: 03 ноября 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Ним
Ним
Буанга 5
Саванье 30
Буанга 65
Бриансон 87
Лига 1, 12 тур

Лига 1,

12 тур

Франция
3 нояб. 2018, 22:00 МСК
3.11.2018, 22:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Составы

Дижон
мин
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
6
Киман
Лоран Киман
90
18
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
19
Росье
Валентен Росье
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
15
Бальмон
Флоран Бальмон
90
14
Мари
Жордан Мари
90
10
Слити
Наим Слити
90
29
Жанно
Бенжамин Жанно
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
-
26
Чафик
Фуад Чафик
-
5
Хаддади
Уссама Хаддади
-
25
Кулибали
Сену Кулибали
-
4
Агер
Наиф Агер
-
23
Кейта
Жюль Кейта
-
9
Саид
Уэсли Саид
-
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
12
Мауасса
Файто Мауасса
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
87'
87'
90
10
Буанга
Денис Буанга
65'
5'
65', 5'
90
11
Саванье
Тежи Саванье
30'
30'
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
22
Тиуб
Сада Тиуб
90
18
Валь
Тео Валь
90
25
Гийом
Батист Гийом
90
19
Бозок
Умут Бозок
90
Запасные
1
Валетт
Баптист Валетт
-
26
Мигель
Флориан Мигель
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
27
Либой
Эрве Либой
-
14
Бобишон
Антонен Бобишон
-
7
Алиуи
Рашид Алиуи
-
9
Депрес
Клеман Депрес
-

События

Матч окончен 0:4
87'
ГОЛ! 0:4
Антони Бриансон
65'
ГОЛ! 0:3
Денис Буанга
30'
ГОЛ! 0:2
Тежи Саванье
Желтая карточка
Лоран Киман
28'
5'
ГОЛ! 0:1
Денис Буанга

Прошлые матчи

14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 17:00
Дижон
0
Ним
2
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ним
1
Дижон
3
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Ним
2 : 0
Дижон
05.02.2020 05 февр. 2020 ср 21:00
Ним
2
Дижон
0
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 19:15
Дижон
5 : 0
Ним
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 19:15
Дижон
5
Ним
0
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Дижон
0 : 0
Ним
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:00
Дижон
0
Ним
0
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 21:00
Ним
2 : 0
Дижон
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 21:00
Ним
2
Дижон
0
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
Дижон
0 : 4
Ним
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 22:00
Дижон
0
Ним
4

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