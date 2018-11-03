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Лига 1
Дижон VS Ним
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Дижон - Ним: 03 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Дижон
Дижон
0:4
Дижон - Ним: 03 ноября 2018 смотреть онлайн
Матч завершен
Ним
Ним
Буанга 5
Саванье 30
Буанга 65
Бриансон 87
Лига 1, 12 тур
Лига 1,
12 тур
Франция
3 нояб. 2018, 22:00 МСК
3.11.2018, 22:00 МСК
суббота
Составы
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Прогнозы
Составы
Дижон
мин
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
90
6
Киман
Лоран Киман
90
18
Ямбере
Седрик Ямбере
90
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
90
19
Росье
Валентен Росье
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
15
Бальмон
Флоран Бальмон
90
14
Мари
Жордан Мари
90
10
Слити
Наим Слити
90
29
Жанно
Бенжамин Жанно
90
11
Таварес
Жулио Таварес
90
Запасные
16
Аллен
Бобби Аллен
-
26
Чафик
Фуад Чафик
-
5
Хаддади
Уссама Хаддади
-
25
Кулибали
Сену Кулибали
-
4
Агер
Наиф Агер
-
23
Кейта
Жюль Кейта
-
9
Саид
Уэсли Саид
-
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
5
Ландре
Лоик Ландре
90
12
Мауасса
Файто Мауасса
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
87'
87'
90
10
Буанга
Денис Буанга
65'
5'
65', 5'
90
11
Саванье
Тежи Саванье
30'
30'
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
22
Тиуб
Сада Тиуб
90
18
Валь
Тео Валь
90
25
Гийом
Батист Гийом
90
19
Бозок
Умут Бозок
90
Запасные
1
Валетт
Баптист Валетт
-
26
Мигель
Флориан Мигель
-
15
Пакье
Гаэтан Пакье
-
27
Либой
Эрве Либой
-
14
Бобишон
Антонен Бобишон
-
7
Алиуи
Рашид Алиуи
-
9
Депрес
Клеман Депрес
-
События
Матч окончен 0:4
87'
ГОЛ! 0:4
Антони Бриансон
65'
ГОЛ! 0:3
Денис Буанга
30'
ГОЛ! 0:2
Тежи Саванье
Желтая карточка
Лоран Киман
28'
5'
ГОЛ! 0:1
Денис Буанга
Прошлые матчи
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0 : 2
Ним
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Дижон
0
Ним
2
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ним
1 : 3
Дижон
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Ним
1
Дижон
3
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
05.02.2020
05 февр. 2020
ср
21:00
Ним
2
Дижон
0
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
19:15
Дижон
5 : 0
Ним
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
19:15
Дижон
5
Ним
0
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Дижон
0 : 0
Ним
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Дижон
0
Ним
0
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
21:00
Ним
2 : 0
Дижон
15.02.2019
15 февр. 2019
пт
21:00
Ним
2
Дижон
0
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Дижон
0 : 4
Ним
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
22:00
Дижон
0
Ним
4
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