Матч завершен
Дижон
Дижон
0:0
Матч завершен
Ним
Ним
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
14 сент. 2019, 21:00 МСК
14.09.2019, 21:00 МСК
суббота
Составы
Дижон
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
90
9
Мавидиди
Стефи Мавидиди
90
17
Бальде
Мама Бальде
90
25
Экюэль-Манга
Бруно Экюэль-Манга
90
27
Мендиль
Хамза Мендиль
90
4
Агер
Наиф Агер
90
2
Альфонс
Микаэль Альфонс
90
15
Бальмон
Флоран Бальмон
90
20
Амалфитано
Ромен Амалфитано
90
22
Ндонг
Дидье Ндонг
90
10
Перейра
Матеус Перейра
90
Запасные
1
Рунарссон
Рунар Рунарссон
24
Лаутоа
Весли Лаутоа
26
Чафик
Фуад Чафик
12
Лойодиче
Энцо Лойодиче
8
Сумаре
Бриан Сумаре
Ним
мин
30
Бернардони
Поль Бернардони
90
10
Ферхат
Зинедин Ферхат
90
12
Фомба
Ламин Фомба
90
4
Мартинес
Пабло Мартинес
90
26
Мигель
Флориан Мигель
90
23
Бриансон
Антони Бриансон
90
29
Алакуш
Софьян Алакуш
90
8
До
Люка До
90
7
Филиппото
Ромен Филиппото
90
20
Рипар
Рено Рипар
90
18
Валь
Тео Валь
90
Запасные
5
Ландре
Лоик Ландре
15
Пакье
Гаэтан Пакье
6
Сарр
Сиди Сарр
24
Бен Амар
Сами Бен Амар
11
Стояновски
Влатко Стояновски