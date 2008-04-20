Матч завершен
Мурсия
Мурсия
1:4
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Примера, 33 тур

Примера,

33 тур

Испания
20 апр. 2008, 18:00 МСК
20.04.2008, 18:00 МСК
воскресенье
Составы