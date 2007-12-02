Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
1:1
Матч завершен
Мурсия
Мурсия
Примера, 14 тур

Примера,

14 тур

Испания
2 дек. 2007, 19:00 МСК
2.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы