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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 85
1:1
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Поштига 16
Примера, 14 тур
Примера,
14 тур
Испания
2 дек. 2012, 22:59 МСК
2.12.2012, 22:59 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Бигас
Педро Бигас
75
0
Наварро
Химо Наварро
27
0
Хави Маркес
Хави Маркес
60
0
Пина
Томас Пина
90
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
85'
85'
90
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
90
0
Хемед
Томер Хемед
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
0
Фернандес
Марк Фернандес
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Ловенс
Гленн Ловенс
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
74
0
Мовилья
Хосе Мовилья
89
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
90
0
Родригес
Виктор Родригес
66
0
Поштига
Элдер Поштига
16'
16'
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Ромарик
Ромарик
0
Хосе Мари
Хосе Мари
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти