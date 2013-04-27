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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Монтанье 28
Поштига 60
Рочина 88
3:2
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хемед 12
Арисменди 83
Примера, 33 тур
Примера,
33 тур
Испания
27 апр. 2013, 22:59 МСК
27.04.2013, 22:59 МСК
суббота
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Сэпунару
Кристиан Сэпунару
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Фернандес
Хосе Мануэль Фернандес
46
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Апоньо
Апоньо
90
0
Монтанье
Пако Монтанье
28'
28'
90
0
Родригес
Виктор Родригес
84
0
Поштига
Элдер Поштига
60'
60'
90
0
Родри
Родри
53
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Ромарик
Ромарик
0
Мовилья
Хосе Мовилья
0
Рочина
Рубен Рочина
88'
0
Уилчез
Лукас Уилчез
0
Бьенвеню
Анри Бьенвеню
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Лопес
Антонио Лопес
90
0
Хаттон
Алан Хаттон
90
0
Жеромел
Педру Жеромел
90
0
Консейсао
Андерсон Консейсао
25
0
Марти
Хосе Луис Марти
90
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Пина
Томас Пина
74
0
Альфаро
Алехандро Альфаро
61
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
0
Хемед
Томер Хемед
12'
12'
90
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Нуньеш
Хосе Карлос Нуньеш
0
Фонтас
Андреу Фонтас
0
Кевин
Кевин
0
Хави Маркес
Хави Маркес
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
83'
0
Касадесус
Виктор Касадесус