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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:1
Матч завершен
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Касадесус 39
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
11 дек. 2011, 20:00 МСК
11.12.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Абрахам
Абрахам
90
0
Пинтер
Адам Пинтер
90
0
Сукулини
Франко Сукулини
46
0
Микаэл
Рубен Микаэл
61
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
90
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
46
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Фалькон
Килиан Фалькон
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
0
Лафита
Анхель Лафита
0
Томас
Антонио Томас
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти
Мальорка
мин
0
Ават
Дуду Ават
90
0
Касерес
Пабло Касерес
90
0
Рамис
Иван Рамис
90
0
Чико
Чико
90
0
Сендрос
Пабло Сендрос
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
71
0
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
0
Пина
Томас Пина
83
0
Перейра
Мишель Перейра
90
0
Касадесус
Виктор Касадесус
39'
39'
90
0
Хименес
Альваро Хименес
77
Запасные
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
0
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
0
Бигас
Педро Бигас
0
Марти
Хосе Луис Марти
0
Виктор
Жоао Виктор
0
Нсуе
Эмилио Нсуе
0
Хемед
Томер Хемед