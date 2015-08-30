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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас
0:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
30 авг. 2015, 23:30 МСК
30.08.2015, 23:30 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Лас-Пальмас
мин
13
Варас
Хави Варас
90
3
Алькарас
Антолин Алькарас
90
16
Айтами
Артилес Айтами
90
17
Бигас
Педро Бигас
90
2
Симон
Давид Симон
90
23
Кастельяно
Даниэль Кастельяно
90
19
Кулио
Хуан Кулио
90
20
Виера
Хонатан Виера
84
14
Эрнан
Эрнан
90
15
Меса
Роке Меса
88
10
Араухо
Серхио Араухо
90
Запасные
1
Лисоайн
Рауль Лисоайн
8
Гарсия
Давид Гарсия
21
Валерон
Хуан Карлос Валерон
7
Алеман
Наусет Алеман
4
Гомес
Висенте Гомес
31
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
8
Виллиан Жозе
Виллиан Жозе
Леванте
мин
13
Рубен
Рубен
90
12
Хуанфран
Хуанфран
90
2
Лопес
Иван Лопес
90
16
Трухильо
Анхель Трухильо
90
24
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
6
Хосе Мари
Хосе Мари
59
7
Верса
Верса
90
26
Камараса
Виктор Камараса
90
23
Гилас
Набиль Гилас
90
20
Дейверсон
Дейверсон
73
Запасные
1
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
4
Наварро
Давид Наварро
10
Гарсия
Рубен Гарсия
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
51
Лерма
Жефферсон Лерма
18
Касадесус
Виктор Касадесус
14
Марти
Рохер Марти