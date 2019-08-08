Матч завершен
Университатя
Крайова
0:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АЕК
Афины
Манталос 60
Ливайя 85
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
8 авг. 2019, 19:15 МСК
8.08.2019, 19:15 МСК
четверг
Составы
Университатя
мин
13
Пильячелли
Мирко Пильячелли
90
АЕК
мин
23
Хульт
Никлас Хульт
90
21
Враньеш
Огнен Враньеш
90
17
Клонаридис
Виктор Клонаридис
90
20
Манталос
Петрос Манталос
60'
60'
90
7
Верде
Даниэле Верде
90
8
Симойш
Андре Симойш
90
1
Баркас
Василиос Баркас
90
Запасные
16
Цинтотас
Панайотис Цинтотас
4
Оиконому
Мариос Оиконому
3
Лопеш
Элдер Лопеш
6
Крстичич
Ненад Крстичич
5
Оливейра
Нельсон Оливейра
10
Ливайя
Марко Ливайя
85'