Матч завершен
АЕК
Афины
Манталос 26
1:1
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Университатя
Крайова
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
15 авг. 2019, 21:00 МСК
15.08.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
АЕК
мин
21
Враньеш
Огнен Враньеш
90
6
Крстичич
Ненад Крстичич
90
5
Оливейра
Нельсон Оливейра
90
10
Ливайя
Марко Ливайя
90
3
Лопеш
Элдер Лопеш
90
20
Манталос
Петрос Манталос
26'
26'
90
8
Симойш
Андре Симойш
90
1
Баркас
Василиос Баркас
90
Запасные
16
Цинтотас
Панайотис Цинтотас
4
Оиконому
Мариос Оиконому
2
Бакакис
Михалис Бакакис
25
Галанопулос
Константинос Галанопулос
7
Верде
Даниэле Верде
Университатя
мин
13
Пильячелли
Мирко Пильячелли
90