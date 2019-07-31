Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Зека 52
1:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
31 июля 2019, 20:45 МСК
31.07.2019, 20:45 МСК
среда
Составы
Копенгаген
мин
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
10
Зека
Зека
52'
52'
90
9
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
8
Томсен
Николай Томсен
90
21
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
90
4
Папаяннопулос
Сотирис Папаяннопулос
90
25
Нельссон
Виктор Нельссон
90
6
Стаге
Йенс Стаге
90
Запасные
13
Грютебуст
Стен Грютебуст
5
Бьелланд
Андреас Бьелланд
2
Варела
Гильермо Варела
14
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
7
Фишер
Виктор Фишер
26
Хольс
Карло Хольс