Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
0:2
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Сков 61
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
23 июля 2019, 21:00 МСК
23.07.2019, 21:00 МСК
вторник
Составы
Копенгаген
мин
14
Н'Дойе
Даме Н'Дойе
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
90
13
Грютебуст
Стен Грютебуст
90
3
Бенгтссон
Пьерр Бенгтссон
90
9
Сотириу
Пиерос Сотириу
90
26
Хольс
Карло Хольс
90
4
Папаяннопулос
Сотирис Папаяннопулос
90
29
Сков
Роберт Сков
61'
61'
90
25
Нельссон
Виктор Нельссон
90
6
Стаге
Йенс Стаге
90
Запасные
14
Юнссон
Карл-Юхан Юнссон
5
Бьелланд
Андреас Бьелланд
2
Варела
Гильермо Варела
10
Зека
Зека
8
Томсен
Николай Томсен
7
Фишер
Виктор Фишер