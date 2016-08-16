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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Павлович 43
1:0
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
16 авг. 2016, 21:45 МСК
16.08.2016, 21:45 МСК
вторник
Павел Краловец
Павел Краловец
Главный Судья
Составы
Копенгаген
мин
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
79
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
88
19
Сантандер
Федерико Сантандер
90
23
Павлович
Андрийя Павлович
43'
43'
67
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
17
Куск
Каспер Куск
16
Грегуш
Ян Грегуш
79
Туту
Юссеф Туту
67
Корнелиус
Андреас Корнелиус
АПОЭЛ
мин
70
Янниотас
Яннис Янниотас
90
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
5
Карлао
Карлао
46
23
Астис
Иньяки Астис
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
8
Орланди
Андреа Орланди
90
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
11
Александру
Нектариос Александру
90
16
Винисиус
Винисиус
90
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
56
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
75
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
45
Меркис
Георгис Меркис
44
Иоанну
Николас Иоанну
4
Артиматас
Костакис Артиматас
56
Вандер
Вандер
75
Де Камарго
Игор Де Камарго