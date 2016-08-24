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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
АПОЭЛ
Никосия
Сотириу 69
1:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Копенгаген
Копенгаген
Сантандер 86
Лига чемпионов, 4 раунд
Лига чемпионов,
4 раунд
24 авг. 2016, 21:45 МСК
24.08.2016, 21:45 МСК
среда
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
АПОЭЛ
мин
7
Эфрем
Георгиос Эфрем
59
99
Ватерман
Бой Ватерман
90
5
Карлао
Карлао
90
23
Астис
Иньяки Астис
90
21
Миланов
Живко Миланов
90
8
Орланди
Андреа Орланди
75
26
Мораиш
Нуну Мораиш
90
11
Александру
Нектариос Александру
89
16
Винисиус
Винисиус
90
70
Янниотас
Яннис Янниотас
90
20
Сотириу
Пиерос Сотириу
69'
69'
90
Запасные
78
Пардо
Урко Пардо
28
Мариу Сержиу
Мариу Сержиу
30
Меркис
Георгис Меркис
75
Брессан
Ренан Брессан
4
Артиматас
Костакис Артиматас
59
Вандер
Вандер
89
Де Камарго
Игор Де Камарго
Копенгаген
мин
33
Фалк-Йенсен
Расмус Фалк-Йенсен
45
31
Ольсен
Робин Ольсен
90
25
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
90
22
Анкерсен
Петер Анкерсен
90
5
Йоханссон
Эрик Йоханссон
90
3
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
6
Квист
Вилльям Квист
90
8
Делэни
Томас Делэни
90
7
Вербич
Беньямин Вербич
88
19
Сантандер
Федерико Сантандер
86'
86'
90
11
Корнелиус
Андреас Корнелиус
79
Запасные
1
Андерсен
Стефан Андерсен
15
Антонссон
Микаэль Антонссон
2
Хогли
Том Хогли
88
Грегуш
Ян Грегуш
45
Туту
Юссеф Туту
32
Аманкваа
Данни Аманкваа
79
Павлович
Андрийя Павлович